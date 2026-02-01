Haberler

ABD'de Chicago Belediye Başkanı, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulması talimatı verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerini soruşturmak ve belgelemek için Chicago polisine talimat verdi. Johnson, federal hükümetin sorumsuz davrandığını belirtirken, adaletsizliğe karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin Belediye Başkanı Brandon Johnson, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulup belgelenmesi için talimat verdi.

CNN'in haberine göre Johnson, ICE ekiplerinin faaliyetlerinin incelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Chicago polisine görev veren bir kararnameye imza attı.

Söz konusu kararname ile ICE ekiplerine uyarı yaptığını belirten Johnson, "(ABD Başkanı Donald) Trump, federal ajanları kentimize getirip sakinlerimizi terörize ederken Chicago boş durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Johnson, "Federal hükümet bu başına buyruk ekipleri sorumlu tutmayacaksa, Chicago bu kişileri adalete teslim etmek için her şeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.

Söz konusu kararname, Chicago polisinin ICE ekiplerinin uygulamalarını belgelemesini ve faaliyetlere dair kapsamlı bir rapor hazırlamasını öngörüyor.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu