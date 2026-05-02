Çhd: 1 Mayıs'ı Taksim'de Kutlamak İsterken Gözaltına Alınan 576 Kişinin Tamamı Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak üzere Mecidiyeköy ve çevresinde toplanmaya çalışırken gözaltına alınan 576 kişinin tamamının serbest bırakıldığını açıkladı. 28 Nisan sabahı gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 47 kişiden 14'ünün tutuklandığı, 9'u hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

(İSTANBUL) Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak üzere Mecidiyeköy ve çevresinde toplanmaya çalışırken gözaltına alınan 576 kişinin tamamının serbest bırakıldığını açıkladı. 28 Nisan sabahı gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 47 kişiden 14'ünün tutuklandığı, 9'u hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Mecidiyeköy, Beşiktaş ve çevre semtlerde toplanmaya çalışan siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine polis dün sabah saatlerinden itibaren sert müdahale etmiş, İstanbul Valiliği de dün 18.00 itibarıyla gözaltı sayısını 576 olarak açıklamıştı.

Gözaltındaki isimler, Vatan ve Gayrettepe emniyet binalarında işlemleri tamamlandıkça sağlık kontrolü için hastanelere sevk edildi. ÇHD İstanbul Şubesi sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltındaki 576 kişinin tamamının serbest bırakıldığını duyurdu. Yine ÇHD'ye göre, 1 Mayıs öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 47 kişiden 23'ü dün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 14 kişi hakkında tutuklama, 9 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verdi.

Öte yandan, 1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul Valiliği'nin talimatıyla kapatılan metro istasyonları geceyarısından itibaren tamamen işletmeye açıldı.

Kaynak: ANKA
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
