Charlie Kirk İçin Anma Yerini Dağıtan Genç Gözaltına Alındı

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için yas tutanların oluşturduğu anma alanını dağıtan 19 yaşındaki genci gözaltına aldı.

Fox News'ün haberine göre, Kirk'ün muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun Arizona'nın Phoenix kentindeki binası önünde ABD'li aktivist için yas tutanlar çiçekler, balonlar ve bayraklar bırakarak anma köşesi oluşturdu.

Yas tutanların bir araya geldiği binanın önünde, Kirk'ü öldüren katil zanlısı Tyler Robinson ile benzer tişört giyen bir kişinin, bırakılan eşyaları tekmeleyerek dağıttığı anlar, kameralara yansıdı.

Çevredeki insanların sert müdahalesiyle durdurulan genç, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin 19 yaşındaki Ryder Corral olduğunu belirtti.

Kirk'ün katil zanlısı Robinson'ın, yayınlanan görüntülerinde, ABD bayrağı üzerinde ülkenin simgelerinden "kel kartal" resminin olduğu tişört giydiği görülmüştü.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'in ölümünün, ABD'de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler dahil hükümet ve siyasetteki üst düzey isimlerin güvenliği konusunda endişeleri artırdığı iddia ediliyor.