ABD'de aktivist Kirk'ün cinayet şüphelisi, duruşmaların canlı yayınlanmasının engellenmesini istedi

Charlie Kirk'ün cinayet şüphelisi Tyler Robinson, duruşmaların canlı yayınlanmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savunarak mahkemeye başvurdu. Robinson'ın avukatları, medyanın taraflı yayınlar yaptığını ve canlı yayınların sansasyona hizmet ettiğini iddia etti.

SALT LAKE ABD'de 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Tyler Robinson, mahkemeden duruşmaların canlı yayınlanmasının engellenmesini talep etti.

Robinson'ın avukatları, duruşmaların canlı yayınlanmasının müvekkillerinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savunarak mahkemeye başvuruda bulundu.

Avukatlar, bazı medya organlarının ön yargılı yayınlar yaptığını ve bunun potansiyel jüri üyelerini etkileyebileceğini ileri sürdü.

Savunma dilekçesinde, canlı yayınların "eğitici habercilikten ziyade sansasyon, ticari kazanç ve siyasi amaçlara hizmet ettiği" iddia edildi.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. "Ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson hakkında idam talep edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
