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ÇGD, Halk TV'ye kayyım atanmasına ve yayının durdurulmasına tepki gösterdi

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ÇGD, Halk TV'ye kayyım atanmasına ve yayının durdurulmasına tepki gösterdi
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ÇGD, Halk TV'ye kayyım atanması ve yayınının durdurulmasına basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale diyerek tepki gösterdi. ÇGD, Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan kararın kabul edilemez olduğunu, Halk TV çalışanlarının yanında olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınının durdurulması, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan bu karar kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ÇGD'nin X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınının durdurulması, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan bu karar kabul edilemez. Bundan tam bir yıl önce TELE1'e kayyum atanmış, basın tarihimize kara bir leke olarak geçmişti. Bugün ise Halk TV'ye yönelik bu kararla Türkiye'de hiçbir basın kuruluşunun yayın güvencesinin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Halk TV çalışanlarının, meslektaşlarımızın yanındayız. Demokrasi, özgür basın ve halkın haber alma hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm kamuoyunu demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA
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