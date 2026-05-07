Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan gurur duyuyorum"

"Bu onurlandırma her alanda yoğun ve açık işbirliği modeline dönüştürme yolunda ortak hedeflerimizin samimi ifadesidir"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

Tebbun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde onuruna verilen resmi akşam yemeği öncesinde düzenlenen nişan tevcih töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Nişanı tevcih ettiği Tebbun, "kardeş" Türkiye'yi üçüncü kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan büyük gurur duyuyorum. Sizlere şükranlarımı büyük memnuniyetle sunmak istiyorum. Biz iki ülke arasındaki işbirliği yolunda birlikte ilerlerken bana bu onuru bahşettiğiniz için içten teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tebbun, iki ülke arasındaki derin kapsamlı stratejik ortaklığı pekiştirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu büyük ülkeyi, kardeş, kadim ülkeyi ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda bu ziyaret sırasında Cezayir-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu ortaklığın temellerini bu şekilde atmış olduk." şeklinde konuştu.

"Bu onurlandırma her alanda yoğun ve açık işbirliği modeline dönüştürme yolunda ortak hedeflerimizin samimi ifadesidir. Aynı zamanda yükselen bir dinamiğe ve büyük hedeflere sahip, örnek teşkil eden bir ortaklığın tezahürüdür." diyen Tebbun, Türkiye ve Cezayir'in Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşananlar karşısında güvenlik ve barış çabalarına katkı sunduğuna dikkati çekti.

Tebbun, "Sembolik anlamda ve derinliği oldukça büyük olan bu tören stratejik ortaklığımızın genişlemesi ve derinleşmesi için itici bir güç olacaktır." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı'nın en üst kademesinin tevcih edilmesinin kendileri için büyük bir onur olacağını vurguladı.

Erdoğan'ın iki kardeş ülkenin halklarının yararına olacak şekilde çalıştığını söyleyen Tebbun, kendisine gösterilen hüsnükabul ve yüksek teveccühten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
