Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürosu 16 adliyede daha kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek: - "Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürolarımızı, ilave 16 yeni büroyla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 adliyede daha Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürosu kurulduğunu bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası cezai adli işbirliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasiteyi daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürolarımızı, ilave 16 yeni büroyla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz. Bu adım, 4. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli işbirliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
