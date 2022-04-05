Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2) - Haberler

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Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası, baldızı ve bir çocuğu öldürdü (2)

10 YAŞINDAKİ ALİ TAYYİP DE ÖLDÜElazığ'da, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile baldızını tabancayla öldüren Fırat A.'nın kurşunlarına hedef olup ağır yaralanan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 YAŞINDAKİ ALİ TAYYİP DE ÖLDÜ

Elazığ'da, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile baldızını tabancayla öldüren Fırat A.'nın kurşunlarına hedef olup ağır yaralanan diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Fırat, Ölü, Güncel, Haberler

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