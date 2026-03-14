Manisa'da cezaevi firarisi saklandığı evde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisi, saklandığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bayındırlık Mahallesi'nde bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenen İbrahim K'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.