Samsun'da cezaevi firarisi baba ile oğlu yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'kasten yaralama' suçundan cezaevinde bulunan baba ve oğlu yakalandı. İki firari, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten yaralama" suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan D.A. (72) ile aynı suçtan 8 yıl hapis cezası ile aranan oğlu Ç.A'yı (22) yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel