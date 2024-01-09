Ceylanpınar'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptığı çalışmada üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı M.G'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yaptığı çalışmada üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı M.G'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.