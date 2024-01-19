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Ceylanpınar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 198 gram Afgan macunu, 3 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütüne yönelik bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 198 gram Afgan macunu, 3 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.Ş. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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