Ceylanpınar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütüne yönelik bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 198 gram Afgan macunu, 3 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.Ş. ekiplerce gözaltına alındı.