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Ceylanpınar'da marketten hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Ceylanpınar'da marketten hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde marketten çay çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde marketten çay çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir market zincirinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, M.B'nin 3 paket çayı çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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