Balık tutarken nehre düştü; arama çalışması başlatıldı (2)
Kahramanmaraş'ta balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu. AFAD koordinesinde 50 kişilik ekip, yarın sabah çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı