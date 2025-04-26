Ceyhan Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Ceyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 42 yaşındaki Ahmet Azal'a ait olduğu belirlendi.

Azal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.