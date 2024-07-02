Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Yeni Bakan Murat Kurum'un öz geçmişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1976'da Ankara'da doğdu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999'da mezun olan Kurum, 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 arasında ise TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Kurum, 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2023'e kadar bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı oldu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.