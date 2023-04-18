Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kartal'da esnafı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, partisinin Kartal ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Bankalar Caddesi'ne geçen Kurum, burada yaptığı ziyarette esnafla sohbet etti.

Bakan Kurum'la fotoğraf çektiren vatandaşlar, taleplerini de dile getirdi.

Kurum, ziyaretinin ardından Orhantepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına katılacak.