Çevre Bakan Yardımcısı Samandağ'da Vatandaşlarla Buluştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gürgen, Samandağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda rezerv alanlar ve TOKİ konutları hakkında bilgi verdi ve vatandaşların sorularını yanıtladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Gürgen, Samandağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.
Rezerv alanlar ve TOKİ konutlarının ele alındığı toplantıda Gürgen, slayt eşliğinde ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıda Gürgen, vatandaşların sorularını da yanıtladı.
Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. ??????????????