Ümraniye'de tarihi Cevherağa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Ümraniye Belediyesi, ilçenin simge yapılarından tarihi Cevherağa Camisi'nde aslına uygun restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cevherağa Camisi'nin yıkıldığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Biz laf üretmiyoruz, eser üretiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tarihi mirasımıza sahip çıktık, bilimle ve hassasiyetle koruduk. Oluşturulmak istenen algının ne iyi niyetle ne de gerçeklikle ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Gerçeği görmek isteyenler için her şey hazırladığımız videoda. Biz işimize bakıyoruz." diyerek, restorasyon çalışmalarının aslına uygun sürdürüldüğüne ilişkin Ümraniye Belediyesinin hazırladığı videoyu paylaştı.

Görüntüde kullanılan ifadelerde, son günlerde caminin yıkıldığı algısının oluşturulduğu, caminin yıllar içinde eklenen hatalı betonarmelerle statik bütünlüğünü kaybettiği, uzman raporlarının olası bir depremde yapının büyük risk taşıdığını ortaya koyduğu, yetkili kurulların onayıyla ihya çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın himayesinde 1897 yılında Cevher Ağa tarafından yaptırılan cami, Alemdağ Caddesi üzerinde yer alıyor.

Restorasyon kapsamında caminin tarihi dokusu korunarak kapasitesi artırılacak, yer altı ve avlu alanları değerlendirilecek. Çalışmalar tamamlandığında cami, taş mektep, kütüphane ve okuma salonlarıyla birlikte hem ibadet hem de sosyal bir merkez haline gelecek.