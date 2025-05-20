Cevdet Yılmaz: Suriye'ye Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Olumlu Bir Adım

Cevdet Yılmaz: Suriye'ye Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Olumlu Bir Adım
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırma kararını değerlendirerek, bu adımların masum Suriye halkının cezalandırılmasını ve ülkenin yeniden inşa sürecinin engellenmesini önleyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırılması yönündeki kararına ilişkin, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye'nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşecekti." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırılması kararı üzerine açıklama yaptı. Yılmaz, açılamasında şunları kaydetti:

"ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye'nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşecekti. Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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