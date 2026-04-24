Cevdet Yılmaz: Nüfus meselesini çok boyutlu bakış açısıyla ele alıyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütüncül, çok boyutlu bir bakış açısıyla nüfus meselesini ele alıyoruz. Bir yandan aileyi güçlendirmeyi, diğer yandan gençlerin evlilik ve aile kurma süreçlerini destekleyen ve demografik yapımızı sağlıklı bir zeminde koruyan bütüncül bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay'ın 'Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'ne katıldı. Yılmaz, demografik değişimlerin tüm ülkeleri derinden etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin 'Güçlü aile ve güçlü nüfus' odağında benimsediği kararlı yaklaşımın önemine işaret eden Yılmaz, "Bugün 86 milyonu aşan nüfusumuzla Avrupa'da birinci olsak da demografik bir yol ayrımındayız. Demografik yapımızın ve aile dinamiklerinin hızla değiştiği bu kritik eşikte, aile kurumunun geleceğini korumak için meseleyi gençlerin gözüyle analiz etmek çok önemli. Ülkemizde doğurganlık hızı 2024 yılı itibarıyla 1,48 seviyesine kadar düşmüştür. Tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye gelmiş durumda. Ortalama hanehalkı büyüklüğümüz 3,11. TÜİK verileri, tek kişilik hanehalkı oranının arttığını, buna karşın çekirdek ve geleneksel geniş aile oranlarının ise azaldığını göstermektedir. Kuşaklar arası ilişkilerden bakım yüküne, ekonomik dayanışmadan sosyal destek mekanizmalarına kadar çok boyutlu bir yeniden yapılanmayı bütüncül biçimde ele almak zorundayız. TÜİK verilerine göre; 2015 yılında tek kişilik hanehalkı, toplam hanehalkının yüzde 14'ünü oluştururken, bugün bu oran yüzde 20'e yükselmiş durumda. 10 yıl önce yaklaşık 3,1 milyon kişi tek başına yaşarken, günümüzde tek başına yaşayanların sayısı 5,5 milyona yükselmiştir. Türk toplumunda en yaygın aile türü olan çekirdek ailenin oranı 2015 yılında yüzde 67 iken, 2025 yılında yüzde 63'e, geniş aile oranı ise yüzde 17'den yüzde 13'e düşmüş durumda. Boşanma sayılarımızdaki artış da aile dinamiklerini etkileyen bir diğer unsur" diye konuştu.

'GENÇ NÜFUS AZALIYOR'

Yılmaz, 15-24 yaş arası gençlerin yaşadığı hanehakları içerisinde, tek ebeveyn ve en az bir gençten oluşan aile oranı 2015 yılında yüzde 8 iken 2025'te bu oranın yüzde 14'e yükseldiğini söyledi. 2015 yılında çekirdek ailelerin yüzde 37'sinde 15-24 yaş arası genç bulunurken, günümüzde bu oranın yüzde 34'e kadar gerilediğini ifade eden Yılmaz, "Önümüzdeki yıllarda benzer eğilimlerin devam edeceğini görüyoruz. Gençlerin nüfus yapısı da üzerinde durmamız gereken bir konudur. 15-24 yaş arası gençlerin 2015 yılında toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 15'e geriledi ve daha da azalıyor" dedi.

'BU 10 YILI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM'

Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi üzerinde duran Yılmaz, "Bütüncül, çok boyutlu bir bakış açısıyla nüfus meselesini ele alıyoruz. Bu doğrultuda hükümetimiz, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ederek bu konudaki farkındalığımızı ortaya koymuştu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan etti. Bu çok kıymetli. Bizim bu 10 yılı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bir yandan aileyi güçlendirmeyi diğer yandan gençlerin evlilik ve aile kurma süreçlerini destekleyen ve demografik yapımızı sağlıklı bir zeminde koruyan bütüncül bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ: 192 BİN 470 GENCİMİZ AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN YARARLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise gençlerin aile bağlarını kuvvetlendiren ve geleceklerini daha sağlam adımlarla inşa etmelerini destekleyen bir anlayışla çalıştıklarını kaydederek, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız bizlere, gençlerimizin hayat kurma süreçlerini kolaylaştıran ve aile yapısının temellerini güçlendiren kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, aile odaklı politikalarımızı, gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürüyoruz. Aile ve Gençlik Fonu, bu anlayışın somut yansımalarından biridir. Bugün ülkemizin yeraltı zenginlikleri, gençlerimizin yuva kurma hayallerini besleyen bir imkana dönüşmüştür. 81 ile yaygınlaştırdığımız fondan bugüne kadar 192 bin 470 gencimiz yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 140 bin 756 gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 178 bin 682 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle hem kredi miktarını artırdık hem de gelir şartını yükselttik. Böylece daha fazla gencimizin fondan yararlanmasının önünü açtık. 2015 Aile Yılı'nda farklı sektörlerde yaptığımız 2 bin 47 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Bu desteklerimizin yanı sıra genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak, büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğumuz diğer bir meseledir. Çünkü biz biliyoruz ki ülkemizin geleceğine yön verecek en büyük güç inanan, üreten, sorumluluk alan ve hayalini memleketinin geleceğiyle birlikte kuran gençlerimizdir" dedi.

'BU KARARLILIĞIMIZ SOMUT BİR ADIMA DÖNÜŞTÜ'

Bakan Göktaş, dijital çağın getirdiği yeni riskler karşısında aileleri ve gençleri koruyan, güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir dijital hayatı önceleyen politikaları hayata geçirdiklerini söyledi. Göktaş, "İki gün önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, bu kararlılığımız somut bir adıma dönüştü. Yeni düzenleme ile 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Bu düzenleme uzun soluklu bir hazırlığın, titiz bir çalışmanın ve kurumlarımız arasında sağlanan yakın iş birliğinin bir sonucudur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı