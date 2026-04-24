Cevdet Yılmaz: İstikrarını koruyan ülkeler, çok daha hızlı gelişim sergileyebilirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen 'Uluslararası Marka Buluşmaları Programı'na katıldı. Programda, Yılmaz'ın yanı sıra, eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ATO Başkanı Gürsel Baran, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, özel sektör temsilcileri, davetliler ve öğrenciler yer aldı.

'GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ'

Yılmaz, küresel ekonominin, uzun süredir alışılmış dengelerin ötesinde bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Eski dünya artık geride kalıyor. Uluslararası kurumlar, kurallar güç kaybediyor. Yeni bir düzen de tam oluşmuş değil, dolayısıyla bir geçiş sürecindeyiz. Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Böyle dönemler hem risklerin hem de fırsatların yüksek olduğu dönemler olur. İstikrarını koruyan, doğru hareket eden ülkeler, çok daha hızlı bir gelişim sergileyebilirler. Bunu beceremeyenler de çok büyük bedeller öderler. Ülkemiz istikrarını koruyarak doğru politikalarla bu süreçten en karlı çıkan ülkelerden olacaktır" dedi.

'MARKALAŞMA KAVRAMI KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞAMAKTA'

Yeni dönemde rekabetin; üretim miktarından çok, üretilen değerin niteliği, içerdiği bilgi yoğunluğu ve küresel ölçekte kabul görme kapasitesi üzerinden şekillendiğine dikkat çeken Yılmaz, "İşte bu noktada markalaşma kavramı da köklü bir değişim yaşamaktadır. Bu çerçevede Türkiye olarak biz, bu dönüşümü yöneten ve yönlendiren bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda yıllardır giderek geliştirdiğimiz TURQUALITY programı vardır. TURQUALITY, markalaşmayı kapsamlı bir çerçevede ele almakta; kurumsal kapasite, yönetim kalitesi, stratejik planlama ve teknolojik yetkinliklerin birlikte geliştirilmesini esas almaktadır. Program kapsamında firmalarımızın marka bilinirliği güçlendirilirken, veri temelli karar alma süreçleri, dijital pazarlama uygulamaları, e-ihracat kapasitesi ve müşteri deneyimi yönetimi alanlarında yetkinlik kazanmaları desteklenmektedir. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar, firmalarımızın daha analitik, daha öngörülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktadır. Bu dönüşüm, farklı ölçeklerdeki firmaların tamamını kapsamaktadır. KOBİ'lerimizin sürece aktif katılımı, verimlilik kazanımlarının ekonominin geneline yayılması açısından belirleyici bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

'KAPSAMLI REHBERLİK SUNUYORUZ'

Yılmaz, dijital ticaret alanında da önemli adımlar atıldığına dikkat çekerek, "E-ihracat, firmalarımız için uluslararası pazarlara erişimi daha doğrudan ve daha yönetilebilir hale getirmektedir. Bu alanı, markalaşmayı destekleyen stratejik bir araç olarak ele alıyoruz. Kolay İhracat Platformu ve e-Kolay İhracat Platformu gibi dijital altyapılar sayesinde firmalarımıza hedef pazar analizi, rekabet değerlendirmesi ve karar destek süreçlerinde kapsamlı bir rehberlik sunuyoruz" dedi.

