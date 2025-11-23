Cevdet Yılmaz'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eğitim ortamlarını iyileştiren tüm adımlarımızın merkezinde öğretmenlerimizin mesleklerini huzurlu, güvenli ve saygın bir zeminde sürdürebilmelerini sağlama hedefi yer almaktadır. Bu vesileyle, milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı, Yılmaz, "En büyük servetimiz nitelikli ve donanımlı insan gücümüzdür. Bu anlayışla, insan odaklı bir kalkınma yaklaşımını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımın en ön safında ise kıymetli öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Hükümet olarak eğitim meselesini her dönemde ülkemizin en temel önceliklerinden biri olarak gördük. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Öğretmen ve sınıf başına düşen öğrenci sayısını büyük oranda azaltırken, okul öncesinden yükseköğrenime kız öğrencilerimiz başta olmak üzere okullaşma oranlarında yüksek seviyelere ulaştık" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI ŞEKİLLENDİREN EN GÜÇLÜ AKTÖR ÖĞRETMENLERİMİZDİR'

Yılmaz, "86 milyon olarak Türkiye Yüzyılını bu güçlü zeminde; milli ve ahlaki değerlerle donanmış, dünyaya açık, girişimci, yenilikçi, sorgulayıcı nesillerle inşa etmeye kararlıyız. Çocuklarımızın karakterini, düşünme biçimini ve hayata karşı duruşunu şekillendiren en güçlü aktör öğretmenlerimizdir. Sınıfta kurulan bağın niteliği; bilgiden, müfredattan ve teknik imkanlardan çok daha kalıcı bir etki bırakır. Türkiye'nin yarınlarına duyduğumuz güven, öğretmenlerimizin bu sorumluluğu taşıma iradesiyle güç kazanmaktadır. Eğitim ortamlarını iyileştiren tüm adımlarımızın merkezinde öğretmenlerimizin mesleklerini huzurlu, güvenli ve saygın bir zeminde sürdürebilmelerini sağlama hedefi yer almaktadır. Bu vesileyle, milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.