Çeşme Limanında kruvaziyer hareketliliği - Haberler

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Çeşme Limanında kruvaziyer hareketliliği

AA - Seher Deniz - Güncel
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Çeşme Limanında kruvaziyer hareketliliği

Malta bayraklı kruvaziyer Azamara Pursuit, 298 yolcusuyla Çeşme Ulusoy Limanına uğrak yaptı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer Azamara Pursuit, 298 yolcusuyla Çeşme Ulusoy Limanına uğrak yaptı.

Sefer programı kapsamında Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemideki turistler, ilçe sokakları ve çarşısı ile Çeşme Kalesi ve Alaçatı'da vakit geçirdi.

Kruvaziyerin bugün 18.00'de Yunanistan'ın Pire Limanına hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan Gemini isimli kruvaziyer de Ege adaları turu yapmak üzere Çeşme Limanına demirledi.

AA / Seher Deniz - Güncel

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