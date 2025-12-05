İzmir'de trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Mustafa Dalgıç hayatını kaybetti. Kazada bir başka genç de yaşamını yitirmişti. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltında.
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Atadağ Kavşağı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Dalgıç (18), Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dalgıç'ın cenazesi işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan gözaltına alınan hafif ticari diğer sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza
H.K'nin (36) kullandığı 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç, Atadağ Kavşağı'nda, Samet Kilci (35) idaresindeki plakasız motosikletle çarpışmış, Kilci olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosikletteki Mustafa Dalgıç yaralanmıştı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.