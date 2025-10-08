Çeşme'de Sağanak Yağış Sel Yol Açtı
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Belediyenin su birikintilerini tahliye çalışmaları devam ediyor.
ÇEŞME'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok bölgesinde olumsuzluk yaşandı. Çeşme'de cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.
Mert CONA/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel