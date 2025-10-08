Haberler

Çeşme'de Sağanak Yağış Sel Yol Açtı

Çeşme'de Sağanak Yağış Sel Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Belediyenin su birikintilerini tahliye çalışmaları devam ediyor.

ÇEŞME'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok bölgesinde olumsuzluk yaşandı. Çeşme'de cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Mert CONA/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto paralardaki aksaklıklar genellikle bir sonraki yükselişin yolunu açar. Limudia'nın platformu ve stratejisi sayesinde portföyümü etkileyici bir şekilde 300.000 dolara çıkardım! Uzmanlığı oyunun kurallarını değiştiriyor. Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 96 milyon euro'luk hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de 96 milyon euro'luk hayal kırıklığı
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.