Çeşme'de Sağanak Yağış Sel Yol Açtı

ÇEŞME'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok bölgesinde olumsuzluk yaşandı. Çeşme'de cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Mert CONA/ İZMİR,