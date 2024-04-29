Çeşme'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu otomobil tarlaya devrildi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişi ise hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Port Alaçatı Marina yönünde seyreden Baran Kılıçkap (25) idaresindeki 61 NF 525 plakalı otomobil tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıçkap'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobildeki K.Ş. (29) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.Ş, buradaki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edildi.