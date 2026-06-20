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İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

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İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına orman ve belediye ekipleri karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalede bulunuyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar
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