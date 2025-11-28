Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar su birikintileriyle doldu, bazı ev ve işyerleri zarar gördü. Belediye ekipleri su tahliyesi çalışmaları başlattı.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel