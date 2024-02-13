Çeşme'de Kaçak İnşaat Kazısı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, hazine arazisi üzerinde kaçak inşaat kazısı yaptığı saptanan 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı, bir iş makinesine el konuldu.

Çeşme ilçesine bağlı Sakarya MahallesiAyayorgi mevkisinde, iddiaya göre hazine arazisi üzerine kaçak inşaat kazı çalışması yapılması üzerine çok sayıda vatandaş şikayette bulundu. Bunun üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı, iş makinesine de el konuldu.

Şüpheliler hakkında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve olayın meydana geldiği alana giriş yasağı ile adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.