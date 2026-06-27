İzmir'de çöplükten makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer sevk edilerek havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükten makilik alan sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı