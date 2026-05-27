Çeşme'de arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan askere TIR çarptı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışırken TIR'ın çarptığı Uzman Çavuş Ö.S. yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde meydana geldi. H.U.'nun (52) kullandığı TIR, Çeşme'den İzmir şehir merkezi yönüne seyir halindeyken yolun sağ şeridinde arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.S., Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ö.S.'nin taburcu edildiği belirtildi. TIR şoförü H.U. kazanın ardından gözaltına alındı.

Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

