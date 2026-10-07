Çeşme Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturmasında 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi

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İZMİR'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı E.C.D., İmar ve Şehircilik Müdürü B.S. ve Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı