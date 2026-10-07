Haberler

Çeşme Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturmasında 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çeşme Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturmasında 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İZMİR'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı E.C.D., İmar ve Şehircilik Müdürü B.S. ve Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

112'yi arayıp "eşim yaralandı" dedi! Cinayet şüphesiyle tutuklandı

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt