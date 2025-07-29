Çeşme Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yapılan operasyonda bir lastik botta 17 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 17 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

SGK harekete geçti! Binlerce emeklinin maaşı tehlikede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.