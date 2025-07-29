Çeşme Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yapılan operasyonda bir lastik botta 17 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 17 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel