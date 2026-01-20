Haberler

UAEA: Çernobil Nükleer Santrali, tesis dışındaki tüm elektrik kaynağını kaybetti

Güncelleme:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, askeri faaliyetler nedeniyle Çernobil Nükleer Santrali'nin dış elektrik kaynağını kaybettiğini açıkladı. Diğer nükleer tesislere de etki eden bu durum, nükleer güvenlik açısından endişelere yol açıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "askeri faaliyetlerden" dolayı Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin tesis dışındaki tüm elektrik kaynağını kaybettiğini duyurdu.

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, Ukrayna'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, Ukrayna'da nükleer güvenlik açısından "hayati öneme sahip" birkaç elektrik trafo merkezinin, bu sabahki askeri faaliyetlerden etkilendiğini kaydetti.

Çernobil Nükleer Santrali'nin, tesis dışındaki tüm elektrik kaynağını kaybettiğini belirten Grossi, bu olaydan diğer nükleer santrallere giden elektrik hatlarının da etkilendiğini bildirdi.

Grossi, yaşananların, nükleer güvenlik üzerindeki etkisini değerlendirmek için gelişmeleri aktif olarak takip ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
