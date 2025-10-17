Çermik'te Sünnet Organizasyonu Gerçekleştirildi

Çermik Kaymakamı Adem Karataş ile Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, belediye tarafından sünnet ettirilen çocukları ziyaret etti.

Kaymakam Karataş ile Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesi'nde sünnet ettirilen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Karataş, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Karataş, "Devletimiz her daim vatandaşının yanındadır. Bu tür organizasyonlarla hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzünü güldürmek bizler için büyük mutluluktur." ifadelerini kullandı.

Karamehmetoğlu da belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirdi.