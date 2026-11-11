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Çermik'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

15 Temmuz Şehitler Parkı karşısındaki Heykel mevkisinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar etkinlikte fidan dikti.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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