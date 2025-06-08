Çermik'te Kurban Bağış Standı Açıldı

Çermik'te Kurban Bağış Standı Açıldı
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Çermik'te açılan kurban bağış standında, 263 kurban bağışı toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu bağışlar arasında 64'ü Gazze ve Filistin için vekaletle verilen kurbanlar da bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çermik'te kurban bağış standı açtı.

Çermik Belediyesi önünde müftülük öncülüğünde kurulan stantta vekaletle kurban bağışı alındı.

64'ü Gazze ve Filistin için vekalet edilen kurbanların da bulunduğu 263 kurban bağışlandı.

Kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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