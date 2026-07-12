Çermik'te kan bağışı kampanyası
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 8-11 Temmuz tarihleri arasında 351 ünite kan bağışı toplandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Çermik Belediyesi önünde konuşlanan Türk Kızılaya ait mobil kan bağış aracında 8-11 Temmuz'da 351 ünite bağış yapıldı.
Yetkililer, kan bağışında bulunanlara ikramda bulunarak, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten