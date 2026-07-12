Haberler

Çermik'te kan bağışı kampanyası

Çermik'te kan bağışı kampanyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 8-11 Temmuz tarihleri arasında 351 ünite kan bağışı toplandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çermik Belediyesi önünde konuşlanan Türk Kızılaya ait mobil kan bağış aracında 8-11 Temmuz'da 351 ünite bağış yapıldı.

Yetkililer, kan bağışında bulunanlara ikramda bulunarak, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüleburgaz'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
Mesai arkadaşına 'salak' dedi hem işten hem tazminattan oldu

Mesai arkadaşına 'salak' dedi hem işten hem tazminattan oldu
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi

Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar