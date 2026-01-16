Çermik'te karne töreni düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdağ'ın katılımıyla Zekai Dursun İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Karataş, Karamehmetoğlu ve Bozdağ, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaymakam Karataş, eğitimin toplumun geleceği açısından taşıdığı önemini anlatarak, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Karamehmetoğlu ise çocukların mutluluğunun her şeyden değerli olduğunu söyledi.

Bozdağ da öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilere ve velilere verimli tatil temennisinde bulundu.