Haberler

Çermik'te karne töreni düzenlendi

Çermik'te karne töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı ve tatil dileklerinde bulundu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdağ'ın katılımıyla Zekai Dursun İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Karataş, Karamehmetoğlu ve Bozdağ, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaymakam Karataş, eğitimin toplumun geleceği açısından taşıdığı önemini anlatarak, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Karamehmetoğlu ise çocukların mutluluğunun her şeyden değerli olduğunu söyledi.

Bozdağ da öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilere ve velilere verimli tatil temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı