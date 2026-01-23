Haberler

Çermik'te karla mücadale çalışması

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde karla mücadale çalışması sürüyor.

Çermik Belediyesi ekiplerince, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesinin belediye olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Karamehmetoğlu, "Çermik Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirleri aldı. İlçe genelinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarına ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
