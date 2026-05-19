Diyarbakır Çermik’te 19 Mayıs coşkusu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celalettin Karayılan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Buradan sporcular ve öğrencilerin katılımıyla Çermik Kapalı Spor Salonu'na kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Salonda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Sporcuların ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, şiirle ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.
Programa, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.