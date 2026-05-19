Haberler

Diyarbakır Çermik’te 19 Mayıs coşkusu

Diyarbakır Çermik’te 19 Mayıs coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde çelenk sunumuyla başlayan program, Gençlik Yürüyüşü, saygı duruşu, İstiklal Marşı, spor ve halk oyunları gösterileri, şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile devam etti. Törene kaymakam, belediye başkanı, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celalettin Karayılan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradan sporcular ve öğrencilerin katılımıyla Çermik Kapalı Spor Salonu'na kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Salonda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sporcuların ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, şiirle ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Programa, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor

Bir devir sona erdi!

Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı

Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

İstanbul'a gelen İngiliz taraftarı soyup soğana çevirdiler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda