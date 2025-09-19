Haberler

Çermik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Karataş, gazileri makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
