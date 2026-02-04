Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken atandı
Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken atandı. Türken, hastanede kaliteli hizmet sunmayı hedeflediğini belirtti.
Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken getirildi.
Devlet Hastanesinde bir süre önce başhekim Umut Karagöz'ün tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve ilçeye tayin olan Türken atandı.
Görevine başlayan Yaman, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini belirtti.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel