Çermik Belediyesi'nden Ekmek Fırınlarına Denetim
Çermik Belediyesinin Zabıta Müdürlüğü ile gıda denetim ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi. Temizlik, hijyen ve gramaj kontrolü yapılırken, kurallara uymayan işletmelere ceza uygulandı.
Çermik Belediyesinden Zabıta Müdürlüğü ile gıda denetim ekipleri ekmek fırınlarında denetim yaptı.
Halk sağlığının korunması, hijyen koşullarının denetlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimde üretim alanlarının temizliği, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan malzemelerin uygunluğu ve ekmeklerin gramajı kontrol edildi.
Denetimde, kurallara uymayan işletmelere uyarıda bulunulurken, bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı.
Çermik Belediyesince denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel