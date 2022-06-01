Çerkezköy OSB'den 19 firma "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı - Haberler

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren 19 firma " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Başarıyı yakalayan firmaların yine gurur yaşattıklarını ifade eden Sözdinler, şunları kaydetti:

"İSO tarafından açıklanan araştırmanın sonuçları, her zamanki gibi göğsümüzü kabartmıştır. Bölgemizdeki katılımcı firmalarımızın en iyi şekilde üretim yapmaları için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz sanayiciler olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ekonomiye ve üretime katkı vermeye devam edeceğiz.

Organize Sanayi Bölgeleri olarak, ülkemizin geleceğine inanıyor, şartlar ne olursa olsun üretime devam etme kararlılığında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında 2020 yılında 18 firmamız, 2021 yılında da 19 firmamız yer aldı, firmalarımızı tebrik ediyorum."