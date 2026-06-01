Haberler

Tekirdağ'da bir sitede çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da bir sitede çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir sitenin önünde motosikletle gelen şüpheli, çevreye ateş açtı. Mermilerden biri 4. kattaki dairenin camına isabet etti, yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.A. (21) gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir sitenin içerisine ateş açtığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir sitenin önüne motosikletle gelen şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle çevreye ateş açtı.

Silah sesleri üzerine panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu mermilerden biri, sitedeki bir blokta bulunan 4. kattaki dairenin camına isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede yapılan çalışmada 11 boş kovan bulundu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.A. (21), ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran olay
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler

Dünyaya rezil olduk! Konser sonrası bindiği takside kabusu yaşadı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlama: 5 kişi öldü
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak

Fenerbahçe milli yıldızı alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler