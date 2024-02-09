Çerkezköy'de dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 1 araçta yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca, kural ihlali yaptığı belirlenen 35 sürücüye de toplam 54 bin 330 lira ceza uygulandı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 1 araçta yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca, kural ihlali yaptığı belirlenen 35 sürücüye de toplam 54 bin 330 lira ceza uygulandı.