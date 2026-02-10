Haberler

Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak V.Ö. isimli şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde Nevzat Algan'ın yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenen V.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine sevk edilen V.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde dün V.Ö. ile Nevzat Algan arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Algan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli V.Ö, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
