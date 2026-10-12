Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı

Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kişilerin üst aramasında ve bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında otomobil sürücüsü de bulunuyor.
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.